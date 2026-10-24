Marcos Reina Siapkan Adu Taktik dengan Shin Tae-yong, Persik Kediri Bidik Poin di SUGBK

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina berambisi melanjutkan tren positif setelah timnya mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1. Tantangan berikutnya adalah Persija Jakarta yang akan dihadapi pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (26/10).

Laga tersebut bukan sekadar kesempatan bagi Macan Putih untuk mencuri poin di kandang lawan. Pertandingan ini juga menjadi ajang adu taktik antara Marcos Reina dan pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong.

Reina mengaku antusias menyambut pertandingan di stadion megah yang diperkirakan dipadati ribuan pendukung tuan rumah. Dia berharap atmosfer pertandingan justru menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Persik untuk tampil maksimal.

“Kami, terutama para pemain, akan bangga bermain di stadion megah SUGBK. Atmosfer ribuan penonton bisa jadi motivasi pemain tampil maksimal. Bagi saya ini pertemuan menarik dengan pelatih Persija,” kata Reina dikutip dari laman ileague.id, Jumat (24/10).

Pelatih asal Spanyol berusia 42 tahun itu juga berjanji timnya akan tampil dengan intensitas tinggi dan memberikan perlawanan sengit kepada Macan Kemayoran.

“Kami akan main seperti biasa. Intensitas tinggi dan tak membiarkan pemain Persija Jakarta dengan mudah mengalahkan kami,” ujarnya.

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Reina mengaku optimistis Persik mampu menandingi Persija yang diperkuat sejumlah pemain berkualitas. Dia berkaca pada pengalaman timnya saat menghadapi Persib Bandung, yang dinilainya sebagai salah satu lawan kuat.

“Kami sudah pernah lawan Persib Bandung. Mereka tim sangat kuat. Kami sempat menyulitkan mereka untuk menang. Kali ini saya optimistis pemain Persik Kediri akan berjuang lebih hebat lagi lawan Persija Jakarta,” ucapnya.