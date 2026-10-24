Marcos Reina Siapkan Taktik Khusus, Persik Kediri Bidik Poin di Markas Persija

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri berambisi melanjutkan tren positif saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan ketujuh BRI Super League 2026/2027. Pelatih Persik Marcos Reina menegaskan timnya siap memberikan perlawanan saat bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (26/10).

Reina menyebut kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada pertandingan sebelumnya menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain.

"Kemenangan atas PSS Sleman memantik spirit besar bagi kami. Kami ingin menjaga atmosfer positif ini untuk mencuri poin di kandang Persija," ujar Reina dikutip dari laman ileague.id, Sabtu (24/10).

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Pelatih berusia 42 tahun itu juga mengaku antusias bisa memimpin anak asuhnya tampil di stadion megah seperti SUGBK. Dia menilai tekanan dari ribuan pendukung tuan rumah justru bisa menjadi motivasi tambahan bagi skuad Macan Putih.

"Kami akan main seperti biasa dengan intensitas tinggi dan tidak akan membiarkan Persija Jakarta mengalahkan kami dengan mudah," katanya.

Reina menegaskan tidak gentar menghadapi kualitas individu pemain Persija. Dia juga berkaca pada pengalaman Persik saat menghadapi tim kuat seperti Persib Bandung.

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Menurut Reina, Persik telah memiliki sistem dan karakter permainan yang cukup mapan di setiap lini. Mulai dari penjaga gawang, pertahanan yang disiplin, hingga lini tengah yang solid, dia menilai timnya memiliki modal untuk menghadapi tekanan Persija.

Di lini depan, Persik juga memiliki sejumlah pemain yang diharapkan mampu menjadi pembeda. Trio Jose Enrique, Eduardo Barbosa, dan Ernesto Gomez masing-masing telah mengoleksi dua gol dan dinilai berpotensi memberikan ancaman bagi pertahanan tuan rumah.