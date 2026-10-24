Persib Kalah pada Menit Akhir, Igor Tolic Ungkap Kesalahan yang Merugikan Tim

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menilai timnya tampil cukup baik saat menghadapi Madura United pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Namun, kegagalan memaksimalkan peluang membuat Maung Bandung harus menerima kekalahan 0-1 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10).

Menurut Tolic, Persib mampu mendominasi permainan dan menciptakan sejumlah peluang. Sayangnya, berbagai kesempatan tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

Sebaliknya, Madura United mampu memanfaatkan kesalahan Persib untuk mencetak gol penentu kemenangan. Dimitar Mitkov membobol gawang Maung Bandung pada menit ke-90. Gol tersebut menjadi gol kelimanya sepanjang musim ini.

“Menurut saya, kami bermain cukup baik untuk memenangkan pertandingan. Kami menciptakan beberapa peluang, tetapi tidak berhasil mencetak gol. Kami dihukum karena satu kesalahan, dan akhirnya kalah dalam pertandingan ini,” ujar Tolic seusai pertandingan dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Kekalahan tersebut menjadi yang kedua bagi Persib di kompetisi musim ini. Sebelumnya, tim berjuluk Maung Bandung itu takluk 1-2 dari Persija Jakarta pada pekan kedua.

Hasil di Pamekasan membuat Persib masih mengoleksi 10 poin dan menempati peringkat keenam klasemen sementara. Jumlah poin tersebut sama dengan Bhayangkara Presisi Lampung FC dan Persik Kediri yang berada di posisi ketujuh dan kedelapan.

Tolic mengakui Madura United juga menunjukkan kualitas sebagai tim yang mampu bersaing di papan atas. Meski demikian, dia menilai Persib sebenarnya memiliki kesempatan untuk membawa pulang poin jika mampu menyelesaikan peluang dengan lebih baik.

“Kami sudah menampilkan permainan yang bagus, tetapi tim tuan rumah juga merupakan tim yang bagus. Mereka berada di papan atas klasemen dan memiliki banyak poin. Kami tetap mampu menciptakan cukup banyak peluang untuk mencetak gol, tetapi gagal memanfaatkannya. Kami kebobolan, kalah 0-1, dan itulah hasilnya,” ucap pelatih asal Kroasia tersebut.