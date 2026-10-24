Francisco Rivera Minta Persebaya Segera Berbenah Setelah Kekalahan di Parepare

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Francisco Rivera menyayangkan kegagalan Persebaya Surabaya memaksimalkan peluang saat menghadapi PSM Makassar pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Meski tampil lebih baik pada babak kedua, Green Force tetap gagal mencetak gol dan harus pulang dengan tangan hampa.

Persebaya kalah 0-1 dari PSM di Stadion BJ Habibie, Kamis (22/10). Gol bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-74 menjadi penentu kemenangan tuan rumah dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Selepas pertandingan, Rivera mengakui Persebaya belum mampu menunjukkan permainan terbaik pada babak pertama. Tim kesulitan mengembangkan serangan dan belum efektif menciptakan ancaman ke pertahanan PSM.

Namun, penampilan Green Force dinilai membaik setelah turun minum. Persebaya bermain lebih berani dan mampu menciptakan sejumlah peluang untuk mengejar ketertinggalan.

Sayangnya, peluang-peluang tersebut tidak berhasil dikonversi menjadi gol.

“Permainan kami pada babak pertama memang belum cukup baik. Namun, pada babak kedua, kami mampu menciptakan lebih banyak peluang dan bermain lebih baik. Sayangnya, kami tidak berhasil mengonversi peluang-peluang tersebut menjadi gol,” ucap Rivera dalam sesi konferensi pers.

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Kegagalan memaksimalkan kesempatan semakin terasa karena Persebaya sebenarnya memiliki peluang emas untuk menyamakan kedudukan pada masa injury time. Green Force mendapat hadiah penalti, tetapi dua kali eksekusi Alex Martins gagal menghasilkan gol setelah mampu diantisipasi kiper PSM.

Bagi Rivera, hasil di Parepare harus diterima dan dijadikan bahan evaluasi. Gelandang asal Meksiko tersebut mengakui kekalahan itu mengecewakan, tetapi tim harus segera berbenah untuk menghadapi pertandingan berikutnya.