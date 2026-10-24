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JPNN.com Jatim Olahraga Sarung, Kopiah, dan Ul-Daul, Wajah Khas Madura Warnai Laga Kontra Persib

Sarung, Kopiah, dan Ul-Daul, Wajah Khas Madura Warnai Laga Kontra Persib

Sabtu, 24 Oktober 2026 – 08:33 WIB
Sarung, Kopiah, dan Ul-Daul, Wajah Khas Madura Warnai Laga Kontra Persib - JPNN.com Jatim
Suporter Madura United mengenakan sarung dan kopiah saat timnya menang 1-0 atas Persib. Musik tradisional Ul-Daul turut memeriahkan stadion. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Kemenangan Madura United FC atas Persib Bandung dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027 tak hanya menghadirkan kegembiraan bagi suporter tuan rumah. Pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam, juga menjadi panggung perpaduan sepak bola dengan tradisi santri masyarakat Madura.

Ribuan suporter Laskar Sape Kerrab datang dengan mengenakan sarung dan kopiah yang dipadukan dengan jersey Madura United. Sebagian lainnya membawa syal untuk menunjukkan dukungan kepada tim kebanggaan mereka.

Pemandangan tersebut memperlihatkan kuatnya identitas budaya dan keislaman masyarakat Pulau Garam yang tetap hidup di tengah kemeriahan sepak bola.

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Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengatakan, Hari Santri bukan sekadar peringatan tahunan bagi masyarakat Madura. Momentum tersebut memiliki makna spiritual dan kultural karena kehidupan masyarakat setempat tidak lepas dari tradisi pesantren.

“Bagi Madura, Hari Santri adalah hari yang sangat spesial karena ada ratusan ribu santri di sini. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa Madura adalah santri, dan sarungan adalah identitas santri Madura,” ujar Achsanul dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Menurut dia, identitas budaya masyarakat Madura juga tercermin dalam cara mereka menyambut tamu. Sikap terbuka dan penghormatan kepada pendatang merupakan tradisi yang terus dijaga.

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“Menyambut tamu dengan tangan terbuka dan penghormatan penuh adalah amanah tradisi yang terus dijaga, sebab bagi warga Madura, kehadiran tamu senantiasa dimaknai sebagai pembawa keberkahan,” katanya.

Tradisi menyambut tamu itu juga ditunjukkan saat Madura United menjamu Persib Bandung. Achsanul menegaskan, setiap tim yang datang ke Madura tetap mendapat sambutan baik, terlepas dari persaingan di lapangan.

Suporter Madura United mengenakan sarung dan kopiah saat timnya menang 1-0 atas Persib. Musik tradisional Ul-Daul turut memeriahkan stadion.
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TAGS   Persib madura united ul daul suporter Madura United BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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