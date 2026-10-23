Lima Laga Tanpa Menang, Arema FC Pecat Marcos Santos

jatim.jpnn.com, MALANG - Manajemen Arema FC akhirnya mengambil keputusan besar setelah tim melewati lima pertandingan tanpa kemenangan di BRI Super League 2026/2027. Kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta pada pekan keenam menjadi salah satu pemicu evaluasi yang berujung pada berakhirnya kerja sama dengan pelatih kepala Marcos Santos.

Pergantian pelatih tersebut menjadi langkah manajemen untuk menghentikan tren negatif sekaligus mengembalikan daya saing Singo Edan agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan kompetisi.

General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan keputusan tersebut tidak diambil dengan mudah. Terlebih, Marcos Santos telah memasuki musim keduanya bersama klub dan dinilai cukup mengenal karakter sepak bola Indonesia.

“Keputusan ini tentu tidak mudah, apalagi ini merupakan musim kedua bagi Marcos Santos yang sebenarnya dinilai sangat mengenal karakter sepak bola Indonesia. Namun, lima laga tanpa kemenangan menjadi indikator penting bahwa tim butuh momentum dan ruang refreshment baru,” ujar Yusrinal dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

“Manajemen memutuskan untuk mengistirahatkan sekaligus mengakhiri kerja sama secara profesional demi kebaikan bersama,” imbuh dia.

Pria yang akrab disapa Inal itu menegaskan, keputusan mengakhiri kerja sama tidak semata-mata didasarkan pada hasil pertandingan terakhir. Manajemen telah mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari kebutuhan tim, kondisi internal, hingga efektivitas kepemimpinan pelatih.

Pengalaman Arema FC dalam beberapa musim sebelumnya juga menjadi bahan evaluasi. Menurut Inal, penilaian terhadap seorang pelatih tidak cukup hanya berdasarkan citra atau pandangan publik terhadap sosok yang bersangkutan.

“Namun, kenyataan di balik layar yang tidak diketahui publik, peran strategis mulai dari perancangan program latihan hingga eksekusi taktikal dari A sampai Z justru sepenuhnya dijalankan oleh jajaran asisten pelatih, seperti yang dahulu dilakukan oleh (alm) Coach Kuncoro,” tuturnya.