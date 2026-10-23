Arema FC Terpuruk, Marcos Santos Akui Jadwal Padat Jadi Tantangan Fisik dan Mental

jatim.jpnn.com, BEKASI - Arema FC masih menghadapi persoalan serius setelah melewati pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Bukan hanya hasil pertandingan yang belum memuaskan, kondisi fisik dan mental pemain juga menjadi tantangan bagi pelatih Marcos Santos di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta memperpanjang catatan Arema FC tanpa kemenangan menjadi lima pertandingan. Tim berjuluk Singo Edan itu juga menelan kekalahan kedua secara beruntun.

Marcos Santos menilai rangkaian pertandingan dengan waktu pemulihan yang terbatas turut memengaruhi kondisi tim. Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut menegaskan bahwa jadwal padat tidak bisa dijadikan alasan atas performa Arema FC yang belum memenuhi harapan.

Tekanan terhadap pemain, menurut dia, semakin besar ketika hasil pertandingan tidak kunjung membaik. Selain menjaga kebugaran, para pemain juga harus mempertahankan motivasi dan kepercayaan diri di tengah rentetan hasil mengecewakan.

“Ya, mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja setelah pertandingan seperti ini rasanya, Anda tahu, tidak bisa diterima. Beban fisik akibat jadwal pertandingan yang padat menciptakan tantangan mental tersendiri,” ujar Marcos Santos dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Dia mengatakan, tim pelatih perlu membangkitkan semangat para pemain sekaligus membantu mereka memulihkan kondisi sebelum menghadapi pertandingan berikutnya.

“Kami perlu membangkitkan semangat para pemain dan membantu mereka memulihkan diri, karena dalam periode ini kami terus-menerus menghadapi pertandingan demi pertandingan dengan jadwal yang berat, tetapi dengar, itu bukan alasan, seharusnya kami menunjukkan sikap yang lebih baik. Sudah empat pertandingan ini kami gagal menampilkan perilaku yang layak didapatkan oleh para penggemar dan klub,” jelasnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Marcos tidak hanya menyoroti persoalan kebugaran, tetapi juga sikap dan respons tim saat menghadapi tekanan. Dia menyadari Arema FC harus segera memperbaiki penampilan untuk menjawab harapan suporter dan klub.