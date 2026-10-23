Bernardo Tavares Sebut Persebaya Lebih Banyak Peluang saat Kalah dari PSM

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Persebaya Surabaya gagal membawa pulang poin dari markas PSM Makassar setelah kalah 0-1 pada pekan keenam BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Green Force. Selain kebobolan melalui gol bunuh diri Yuran Fernandes pada menit ke-74, Persebaya juga gagal memanfaatkan dua kesempatan penalti pada pengujung pertandingan.

Alex Martins yang dipercaya menjadi eksekutor tak mampu menuntaskan kedua peluang tersebut, padahal penalti itu menjadi kesempatan bagi Persebaya untuk menyamakan kedudukan dan membawa pulang satu poin.

Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menilai timnya sebenarnya mampu menciptakan lebih banyak peluang dibandingkan PSM. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat berbagai kesempatan tersebut tidak menghasilkan gol.

"Menurut saya, kami tampil lebih baik daripada tim lawan kami memiliki lebih banyak peluang. Kami sempat membuat bola membentur tiang, ada sundulan dari Yuran, serta tembakan dari Toni," ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

"Kami juga melancarkan beberapa umpan silang, namun umpan terakhir maupun penyelesaian akhir kami kurang maksimal. Di sisi lain, tim lawan tidak mencetak gol dan bahkan tidak melepaskan tembakan ke arah gawang kami," imbuh dia.

Drama terjadi saat pertandingan memasuki masa tambahan waktu babak kedua. Wasit menunjuk titik putih setelah Agung Mannan dinyatakan melanggar Risto Mitrevski di kotak penalti. Dalam insiden tersebut, pemain PSM juga mendapat kartu merah sehingga tuan rumah harus melanjutkan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Alex Martins maju sebagai eksekutor dan mengarahkan tendangannya ke sisi kanan gawang. Namun, kiper PSM Muhammad Ardiansyah mampu menggagalkan sepakan tersebut.