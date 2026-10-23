Shin Tae-yong Senang The Jakmania dan Aremania Saling Menghormati

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengapresiasi sikap The Jakmania dan Aremania yang mampu menjaga suasana stadion tetap kondusif saat kedua tim bertanding di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Di tengah kemenangan telak Persija dengan skor 5-1 pada pekan keenam BRI Super League 2026/27, Shin menilai sikap saling menghormati antara kedua kelompok suporter menjadi hal yang patut disyukuri.

The Jakmania juga mendapat perhatian karena menyambut kehadiran Aremania yang datang langsung untuk mendukung Arema FC di markas Persija.

Menurut Shin, sepak bola tidak hanya berkaitan dengan persaingan di lapangan, tetapi juga tentang sikap menghormati lawan. Nilai tersebut, kata dia, perlu diterapkan oleh seluruh pihak, termasuk suporter yang mendampingi tim kesayangannya saat bermain di kandang maupun tandang.

“Sebagai pelatih, saya sangat bahagia dan bersyukur. Kita harus tahu cara menghormati pihak lawan. Suporter kami dan suporter lawan juga harus saling menghormati,” kata Shin Tae-yong.

Pelatih asal Korea Selatan itu menilai atmosfer stadion yang positif dapat membantu pemain berkonsentrasi dan memberikan penampilan terbaik. Dukungan penuh dari suporter tetap bisa diberikan tanpa harus mengesampingkan penghormatan terhadap pendukung tim lawan.

“Kami pun, ketika bertandang, harus tahu cara menghormati suporter tim tuan rumah. Jika kedua suporter bisa saling menghormati dan menciptakan suasana yang baik seperti ini, mereka dapat memberikan dukungan penuh kepada tim masing-masing. Para pemain pun bisa berjuang untuk meraih hasil terbaik, sehingga semua pihak bisa merasa bahagia,” tuturnya.

Shin berharap suasana harmonis tersebut dapat terus terjaga dalam pertandingan-pertandingan berikutnya. Dia ingin The Jakmania dan Aremania tetap memberikan dukungan maksimal kepada tim masing-masing, sekaligus mempertahankan sikap saling menghormati saat berada di stadion lawan.