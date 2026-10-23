Marcos Reina Pilih Pendekatan Humanis untuk Jaga Suasana Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pelatih Persik Kediri Marcos Reina memiliki cara tersendiri untuk menjaga suasana internal tim tetap kondusif di tengah padatnya jadwal BRI Super League 2026/27. Pelatih asal Spanyol itu mengedepankan pendekatan humanis agar para pemain tetap nyaman, kompak, dan memiliki motivasi tinggi.

Menurut Marcos Reina, atmosfer positif di dalam tim menjadi salah satu faktor penting untuk mendukung pemain menjalankan program latihan dan menerapkan taktik di lapangan secara maksimal.

Dia menyebut seluruh elemen tim berupaya menjaga kekompakan, baik saat menjalani latihan maupun di luar lapangan. Komunikasi personal yang terjalin akrab dinilai mampu memperkuat ikatan antarpemain.

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"Semua elemen tim selalu menjaga kekompakan. Baik di dalam maupun luar lapangan. Mereka menjalin komunikasi personal secara akrab. Sehingga ikatan batin para pemain makin kuat," katanya.

Jadwal pertandingan dalam beberapa pekan terakhir memang menguras energi dan emosi para pemain Persik Kediri. Kondisi tersebut membuat pengelolaan suasana hati dan kebugaran mental menjadi bagian penting dalam menjaga performa tim.

Marcos Reina menyadari pemain tidak hanya dituntut tampil maksimal secara fisik dan taktik. Mereka juga membutuhkan perhatian terhadap kondisi emosional, terutama ketika menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

"Pemain adalah manusia. Mereka punya spirit, emosi, dan kelelahan di pertandingan. Saya pun perlakukan dengan pendekatan humanis. Kita lihat para pemain tampak ceria saat latihan. Suasana hati ini berpengaruh besar di pertandingan," ungkapnya.

Keharmonisan skuad Persik Kediri juga terlihat di ruang ganti. Pada jeda pertandingan, Kiko Carneiro dan rekan-rekan disebut berdiskusi serta saling memberikan dukungan untuk menjaga permainan tetap solid pada babak kedua.