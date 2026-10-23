Arema FC Kalah 1-5 dari Persija, Walisson Maia Sampaikan Permintaan Maaf kepada Aremania

jatim.jpnn.com, BEKASI - Kekalahan telak 1-5 dari Persija Jakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 menyisakan kekecewaan bagi Arema FC. Bek asing asal Brasil, Walisson Maia, mengaku sedih karena timnya gagal memberikan hasil positif kepada Aremania yang datang langsung ke Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Walisson menyadari pertandingan melawan Persija bukan laga yang mudah. Apalagi, Macan Kemayoran tampil di kandang sendiri dan berada di posisi kedua klasemen liga, sebagaimana disampaikan dalam keterangannya.

Arema FC sempat berupaya memberikan tekanan, tetapi justru kembali kebobolan. Menurut Walisson, situasi tersebut membuat tim kesulitan mengejar ketertinggalan.

“Ya, kita tahu betapa sulitnya pertandingan ini, bukan? Kami menghadapi tim yang menempati peringkat kedua di liga, di kandang mereka sendiri. Seperti yang disampaikan pelatih, kami kebobolan gol pertama, lalu saat kita mencoba menekan ke depan, kita justru kebobolan gol kedua,” tutur Walisson dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Dia menilai berbagai alasan tidak akan mengubah hasil pertandingan. Karena itu, Arema FC harus segera mengevaluasi penampilan dan mengalihkan perhatian ke laga berikutnya.

“Namun sejujurnya, apa pun yang kita katakan hanya akan terdengar seperti alasan. Kita harus tetap tegak, mulai fokus pada pertandingan berikutnya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan sepanjang minggu ini,” kata dia.

Kekecewaan Walisson semakin terasa karena Arema FC gagal membalas dukungan Aremania dengan kemenangan. Dia mengakui tim ingin memberikan hasil terbaik bagi suporter yang rela datang ke Bekasi untuk mendukung langsung perjuangan Singo Edan.

“Tentu saja, kami merasa sangat sedih. Kami ingin memberikan kemenangan bagi mereka yang datang ke sini untuk mendukung kami. Yang bisa kami lakukan hanyalah meminta maaf,” kata Walisson.