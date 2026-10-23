Bukan Cuma Gol, Victor Dethan Ungkap Hal Penting di Balik Kemenangan Persija atas Arema FC

jatim.jpnn.com, BEKASI - Victor Dethan turut menjadi bagian penting dalam kemenangan telak Persija Jakarta atas Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Pemain berusia 22 tahun itu menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Dethan mencetak gol pada menit ke-80 untuk membawa Persija unggul 4-0. Gol tersebut lahir setelah dia melakukan aksi individu dengan menusuk ke kotak penalti Arema FC sebelum menuntaskan peluang menjadi gol.

Sebelumnya, Alexander Jeremejeff membawa Persija unggul melalui dua gol pada menit ke-10 dan ke-45. Setelah turun minum, Stjepan Loncar memperlebar keunggulan tuan rumah pada menit ke-76.

Arema FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui Gabriel Silva Costa pada menit ke-88. Namun, Ivan Mamut memastikan kemenangan Persija dengan gol pada menit ke-90+2 sehingga pertandingan berakhir dengan skor 5-1.

Bagi Dethan, kemenangan tersebut tidak lepas dari kekompakan para pemain serta kedisiplinan dalam menjalankan instruksi pelatih. Menurut dia, kedua faktor itu menjadi fondasi bagi Persija untuk tampil efektif sepanjang pertandingan.

“Menurut saya, faktor keberhasilan itu adalah kekompakan tim dan kemampuan kami mengikuti instruksi pelatih dengan baik,” ucap Dethan dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Dia menambahkan,+ keberhasilan mencetak gol juga merupakan hasil penerapan materi latihan ke dalam pertandingan. Para pemain berusaha menjalankan skema yang telah dipersiapkan bersama tim pelatih.

“Apa yang sudah kami latih di training ground, kami terapkan di pertandingan sesuai instruksi pelatih. Puji Tuhan, kami bisa menang. Saya bisa mencetak gol dan yang lebih penting lagi, tim bisa meraih kemenangan,” ujar Dethan. (mcr12/jpnn)