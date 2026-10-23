Persija Hajar Arema FC 5-1, Shin Tae-yong Ungkap Kunci Kemenangan Macan Kemayoran

jatim.jpnn.com, BEKASI - Persija Jakarta tampil menggila saat menjamu Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menang telak 5-1 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Alexander Jeremejeff menjadi salah satu pemain paling menonjol dalam pertandingan tersebut. Penyerang asal Swedia itu memborong dua gol pada babak pertama, masing-masing pada menit ke-10 dan ke-45, untuk membawa Persija unggul 2-0 saat turun minum.

Gol pembuka Persija lahir melalui kombinasi serangan yang membuat Jeremejeff mampu menembus pertahanan Arema FC. Dia kemudian menuntaskan peluang dengan sepakan kaki kiri.

Menjelang babak pertama berakhir, Jeremejeff kembali mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambar bola liar di dalam kotak penalti lawan.

Memasuki babak kedua, Persija tetap tampil agresif. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tidak mengendurkan tekanan dan berhasil menambah tiga gol untuk memastikan kemenangan meyakinkan di hadapan pendukungnya.

Persija memperbesar keunggulan menjadi 3-0 pada menit ke-76. Umpan tarik Dony Tri Pamungkas diselesaikan Stjepan Loncar melalui tendangan kaki kanan yang terarah.

Empat menit berselang, Victor Dethan menambah keunggulan tuan rumah. Berawal dari aksi individu, dia menusuk ke kotak penalti Arema FC sebelum menuntaskan pergerakannya menjadi gol keempat Persija.

Arema FC sempat memperkecil ketertinggalan melalui Gabriel Silva Costa pada menit ke-88. Namun, Persija masih mampu menambah gol pada masa injury time.