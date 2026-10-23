PSS Sleman Evaluasi Lini Pertahanan Seusai Kalah dari Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - PSS Sleman mengevaluasi lini pertahanan setelah menelan kekalahan 1-2 dari Persik Kediri pada laga Super League di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10).

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai anak asuhnya telah menunjukkan permainan cukup baik. Namun, kesalahan individu di lini belakang menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil akhir pertandingan.

Menurut Pieter, kedua tim sama-sama menampilkan permainan positif dan memiliki peluang untuk mencetak gol. Meski demikian, dia menilai PSS kurang beruntung dalam sejumlah situasi, termasuk keputusan penalti untuk Persik dan gol timnya yang dianulir karena offside.

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“Kedua tim bermain dengan cara yang positif, seperti sepak bola seharusnya dimainkan. Kedua tim memiliki peluang,” katanya seusai pertandingan.

Pieter juga menyoroti keputusan wasit yang memberikan penalti kepada Persik Kediri. Menurut dia, keputusan tersebut terbilang mudah jika dilihat dari sudut pandang PSS.

Selain itu, dia mempertanyakan keputusan menganulir gol PSS yang dinilainya perlu ditinjau kembali berdasarkan rangkaian serangan sebelum gol tercipta.

Meski mengkritisi sejumlah keputusan pertandingan, Pieter mengakui PSS masih memiliki pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama dalam menjaga organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan individu.

Dia menegaskan para pemain tidak boleh memberikan terlalu banyak kesempatan kepada lawan untuk melepaskan tembakan maupun sundulan berbahaya di area pertahanan.