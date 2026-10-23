Madura United Kalahkan Persib, Jose Gomes Puas Raih Tiga Poin Penting

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC kembali ke jalur kemenangan setelah menaklukkan Persib Bandung dengan skor tipis 1-0 pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Gol tunggal Dimitar Mitkov pada menit ke-89 memastikan Laskar Sape Kerrab mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih Madura United Jose Gomes mengaku senang dengan hasil tersebut. Dia menilai kemenangan atas Persib bukan perkara mudah mengingat tim tamu mampu memberikan tekanan sejak awal pertandingan.

Persib yang diperkuat Thom Haye dan kolega terus berusaha membongkar pertahanan tuan rumah. Namun, penampilan Angga Saputra di bawah mistar membantu Madura United meredam serangan Maung Bandung dan menjaga gawangnya tetap nirbobol.

“Kami senang dengan kemenangan ini. Kami tahu Persib, sulit melawan mereka, tapi kami perlu tiga poin penting ini,” tutur Jose Gomes saat konferensi pers seusai pertandingan.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri periode kurang maksimal Madura United dalam dua pertandingan sebelumnya. Tim asal Pulau Garam itu hanya meraih satu poin dari satu kekalahan dan satu hasil imbang.

Madura United lebih dahulu menelan kekalahan saat menghadapi Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Kediri, Jumat (9/10). Setelah itu, mereka bermain imbang 3-3 saat menjamu Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Jumat (16/10).

Hasil positif melawan Persib menjadi momentum bagi Madura United untuk kembali bersaing di papan atas klasemen sementara.