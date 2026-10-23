PSS Sleman Kalah dari Persik Kediri, Pieter Huistra Soroti Kesalahan Lini Belakang

jatim.jpnn.com, KEDIRI - PSS Sleman gagal membawa pulang poin setelah kalah 1-2 dari Persik Kediri pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10).

Dua gol Persik dicetak Ernesto Gomez melalui titik penalti pada menit ke-7 dan gol kedua pada menit ke-42. Sementara itu, PSS hanya mampu membalas melalui Melvyn Lorenzen pada menit ke-31.

PSS sebenarnya sempat mencetak gol penyama kedudukan melalui Gustavo Tocantins pada menit ke-63. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2, tetapi kemudian dianulir setelah wasit melakukan pengecekan VAR.

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Keputusan tersebut diambil karena Riko Simanjuntak dinilai berada dalam posisi offside sebelum gol tercipta.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai pertandingan berlangsung menarik karena kedua tim berusaha menampilkan permainan menyerang. Dia juga melihat timnya mampu meningkatkan permainan setelah mencetak gol penyeimbang.

“Laga yang bagus. Kedua tim coba untuk memperagakan sepak bola yang bagus. Dari analisa saya, kita main bagus setelah cetak gol, kita kemudian bisa main dominan. Untuk gol kedua Persik adalah akibat dari kesalahan pemain belakang. Kita harusnya bisa lebih fokus,” kata Pieter seusai pertandingan.

Menurut dia, gol kedua Persik seharusnya dapat dihindari jika para pemain mampu menjaga konsentrasi. Kesalahan di lini belakang membuat PSS harus menerima kekalahan meski sempat menunjukkan perlawanan.

“Kami kasih gol terlalu mudah. Kita kurang beruntung hari ini. Seharusnya kami bisa dapatkan poin satu atau bahkan mungkin memenangkan laga ini. Ini pandangan saya,” ujarnya.