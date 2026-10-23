Persik Kediri Tekuk PSS Sleman, Marcos Reina Puji Mental Bertanding Pemain

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri meraih kemenangan 2-1 atas PSS Sleman pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10) sore.

Winger asal Spanyol, Ernesto Gomez, menjadi bintang kemenangan Macan Putih setelah mencetak dua gol atau brace. Dia membuka keunggulan melalui titik penalti pada menit ke-8, kemudian mencetak gol kedua lewat sundulan pada menit ke-42.

Sementara itu, PSS Sleman sempat menyamakan kedudukan melalui gol Melvyn Lorenzen pada menit ke-31. Namun, Persik mampu kembali unggul dan mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya. Dia secara khusus mengapresiasi mental bertanding para pemain yang tetap berjuang setelah PSS berhasil menyamakan kedudukan.

“Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Pemain tampil bagus untuk merebut tiga poin hari ini. Pertandingan yang sangat enak ditonton dan berkualitas. Karena PSS Sleman juga memberikan perlawanan luar biasa,” kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

Kebahagiaan Marcos semakin bertambah karena kemenangan tersebut disaksikan ribuan penonton yang memenuhi Stadion Brawijaya. Menurut dia, dukungan suporter memberikan energi tambahan bagi tim untuk berjuang sepanjang pertandingan.

“Perasaan bahagia saya bertambah karena kehadiran penonton dan suporter di stadion. Jadi kemenangan ini kami persembahkan untuk mereka. Saya sangat senang bisa melihat stadion kembali penuh,” ucapnya.

Pelatih asal Spanyol itu juga mengapresiasi kehadiran pendukung PSS Sleman yang turut menciptakan atmosfer positif di stadion. Dia menilai dukungan suporter tim tamu ikut memotivasi para pemain Super Elang Jawa untuk tampil maksimal.