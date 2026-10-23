Persib Tumbang di Pamekasan, Madura United Melesat ke Peringkat Ketiga

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persib Bandung pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan (SGMRP), Pamekasan, Kamis malam.

Gol tunggal Dimitar Mitkov pada menit ke-89 menjadi penentu kemenangan Laskar Sape Kerrap dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut.

Sejak babak pertama, Persib Bandung tampil agresif dan berusaha mendominasi permainan. Tim berjuluk Maung Bandung itu terus menekan pertahanan tuan rumah.

Madura United berupaya mengimbangi permainan Persib dengan sesekali melancarkan serangan balik. Memasuki menit ke-20, tuan rumah mulai mampu keluar dari tekanan dan beberapa kali mengancam gawang yang dijaga Teja Paku Alam.

Meski kedua tim menciptakan sejumlah peluang, tidak ada gol yang tercipta hingga babak pertama berakhir. Skor tetap imbang 0-0.

Memasuki babak kedua, Persib melakukan sejumlah pergantian pemain untuk meningkatkan daya serang. Mariano Peralta masuk menggantikan Luka Menalo, Luciana Guaycochea menggantikan Adam Alis, sedangkan Sandy Walsh masuk menggantikan Kakang Rudianto.

Madura United juga melakukan perubahan komposisi pemain. Lulinha ditarik keluar dan digantikan Iran Junior.

Pergantian pemain membuat permainan kedua tim semakin dinamis. Madura United kemudian menambah daya gedor dengan memasukkan Balotelli menggantikan Danilo Santacruz serta Aji Kusuma untuk menggantikan Paulo Domingos Gali Da Costa Freitas.