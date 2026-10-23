Persik Kediri Tekuk PSS Sleman 2-1, Ernesto Gomez Borong Dua Gol

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mengamankan tiga poin setelah mengalahkan PSS Sleman dengan skor 2-1 pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10).

Ernesto Gomez menjadi penentu kemenangan Macan Putih setelah mencetak dua gol pada menit ke-8 dan ke-42. Sementara itu, PSS Sleman hanya mampu membalas melalui Melvyn Lorenzen pada menit ke-31.

Persik membuka keunggulan melalui titik penalti setelah Jose Enrique dilanggar pemain belakang PSS Sleman. Ernesto Gomez yang dipercaya sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya dan membawa tuan rumah unggul 1-0.

Tertinggal lebih dahulu, PSS Sleman meningkatkan intensitas serangan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-31 setelah Melvyn Lorenzen mencetak gol penyeimbang.

Persik tidak tinggal diam. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Marcos Reina Torres kembali mengambil inisiatif serangan untuk merebut keunggulan.

Tekanan tuan rumah akhirnya menghasilkan gol kedua pada menit ke-42. Ernesto Gomez memanfaatkan bola liar di depan gawang PSS Sleman dengan tandukan yang gagal dihentikan kiper Pedro Caracoci.

Gol tersebut mengubah skor menjadi 2-1 untuk Persik Kediri. Keunggulan itu mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina Torres mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu mengamankan kemenangan dalam pertandingan yang tidak mudah.