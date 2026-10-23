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Persik Kediri Kehilangan Ezra Walian hingga Akhir Musim, Dua Pemain Asing Mulai Pulih

Jumat, 23 Oktober 2026 – 09:34 WIB
Persik Kediri Kehilangan Ezra Walian hingga Akhir Musim, Dua Pemain Asing Mulai Pulih - JPNN.com Jatim
Jon Toral dan Reno Piscopo kembali berlatih bersama Persik Kediri. Keduanya diperkirakan membutuhkan 2–3 pekan sebelum siap dimainkan. Foto: Dok. ileague.id

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri mendapat kabar baik menjelang laga kontra PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10). Dua pemain asing mereka, Jon Toral dan Reno Piscopo, mulai menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengonfirmasi bahwa kedua pemain tersebut sudah kembali mengikuti latihan bersama tim. Meski demikian, mereka masih membutuhkan waktu sebelum dinyatakan siap tampil dalam pertandingan.

“Selain persiapan tim melawan PSS Sleman, kami infokan Jon Toral dan Reno Piscopo sudah ikut latihan bersama tim. Artinya cedera mereka sudah menunjukkan perkembangan baik,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

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Kembalinya kedua pemain itu menjadi angin segar bagi Macan Putih yang kehilangan sejumlah opsi di lini tengah pada awal musim ini.

Jon Toral, gelandang serang asal Spanyol yang pernah memperkuat Arsenal, sempat tampil pada pertandingan pembuka ketika Persik Kediri kalah 0-1 dari Dewa United di Kediri.

Saat itu, Jon Toral masuk sebagai pemain pengganti dan hanya bermain selama 15 menit. Dia kemudian mengalami cedera hamstring setelah tiba-tiba terjatuh sambil memegangi bagian pahanya.

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Sejak pertandingan tersebut, Jon Toral menjalani perawatan dari tim medis Persik Kediri.

Sementara itu, Reno Piscopo belum pernah merumput sejak direkrut dari klub A-League, Melbourne Victory. Pemain yang bisa bermain di posisi sayap kiri itu juga tidak tampil dalam uji coba pramusim karena mengalami cedera betis.

Jon Toral dan Reno Piscopo kembali berlatih bersama Persik Kediri. Keduanya diperkirakan membutuhkan 2–3 pekan sebelum siap dimainkan.
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TAGS   Jon Toral reno piscopo Persik Kediri pemain asing persik ezra walian Marcos Reina BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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