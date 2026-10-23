Arema FC Dibantai Persija 1-5, Marcos Santos Akui Kehilangan Momentum

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Arema FC harus menelan kekalahan telak 1-5 saat menghadapi Persija Jakarta pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Pelatih Arema FC Marcos Santos mengakui timnya menghadapi pertandingan sulit. Menurut dia, Singo Edan kehilangan momentum ketika mulai berusaha keluar dari tekanan Persija.

“Bermain di sini melawan Persija selalu menjadi tantangan tersendiri. Tepat saat kami mulai mendapatkan momentum dalam permainan, kami justru kebobolan gol kedua,” kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Jumat (23/10).

“Lalu, ketika kami harus lebih menekan ke depan, Persija menunjukkan kualitas mereka dan mencetak gol-gol tersebut,” imbuh pelatih asal Brasil tersebut.

Persija membuka keunggulan melalui Alexander Jeremejeff pada menit ke-10 setelah memanfaatkan umpan Rayhan Hannan.

Arema berusaha merespons, tetapi kesalahan dalam membangun serangan menjelang turun minum dimanfaatkan Jeremejeff untuk mencetak gol keduanya pada menit ke-45. Gol tersebut membuat Persija semakin leluasa mengendalikan pertandingan.

Memasuki babak kedua, Arema mencoba meningkatkan intensitas serangan. Masuknya Gabriel Silva membuat Singo Edan lebih berani keluar dari tekanan dan berusaha mengejar ketertinggalan.

Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil sesuai harapan. Persija justru memperlebar keunggulan melalui Stephan Loncar pada menit ke-76 dan Victor Dethan empat menit kemudian.