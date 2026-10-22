Persebaya Kalah Perdana, Dua Penalti Alex Martins Gagal Bobol Gawang PSM

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Persebaya Surabaya menelan kekalahan perdana di BRI Super League 2026/2027 setelah takluk 0-1 dari PSM Makassar pada pekan keenam di Stadion BJ Habibie, Kamis (22/10).

Gol bunuh diri Yuran Fernandes menjadi penentu kemenangan PSM. Sementara itu, peluang Persebaya untuk menyamakan kedudukan sirna setelah Alex Martins gagal menuntaskan dua eksekusi penalti pada masa injury time.

Persebaya berusaha mengubah jalannya pertandingan selepas turun minum. Pelatih Bernardo Tavares langsung melakukan pergantian pemain dengan menarik Diogo Ramalho dan Rian, lalu memasukkan Toni serta Alex Martins untuk menambah daya gedor.

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Pergantian tersebut membuat Green Force lebih agresif dalam memburu gol. Pada menit ke-49, Toni melepaskan tembakan keras ke arah gawang PSM. Namun, penjaga gawang tuan rumah masih mampu mengamankan bola.

Peluang berikutnya datang dari Miguel Pereira pada menit ke-59. Mendapatkan kesempatan melalui tap-in, Miguel belum mampu mengarahkan bola ke gawang.

Satu menit berselang, Alex Martins nyaris membawa Persebaya unggul. Sepakan placing penyerang asal Brasil itu hanya membentur mistar gawang PSM.

Persebaya kembali melakukan pergantian pada menit ke-61. Rivera dan Saddil Ramdani masuk menggantikan Yann Mabella serta Ricky Pratama. Serangan terus dibangun untuk memecah kebuntuan.

Namun, PSM justru berhasil membuka keunggulan. Upaya Yuran Fernandes menghalau serangan lawan berujung petaka setelah bola masuk ke gawang sendiri. Gol tersebut membuat PSM memimpin 1-0.