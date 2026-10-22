Gledson Paixao Waspadai PSM Makassar, Persebaya Hadapi Tantangan Persiapan Singkat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Gelandang Persebaya Surabaya Gledson Paixao mewaspadai kekuatan PSM Makassar menjelang pertemuan kedua tim pada pekan keenam Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10).

Gledson menilai PSM sebagai tim tangguh yang berpotensi menyulitkan Persebaya, terlebih setelah Juku Eja meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta pada pekan sebelumnya.

Hasil tersebut dinilai bisa meningkatkan kepercayaan diri PSM saat tampil di hadapan pendukung sendiri. Karena itu, Persebaya harus mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi tekanan tuan rumah.

“PSM adalah tim yang sangat kuat. Bagi siapa pun yang ingin menyaksikan pertandingan bagus, saya rasa laga besok akan menjadi tontonan menarik dengan persaingan yang ketat,” ucap Gledson dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Pemain asal Brasil itu kembali menyoroti momentum positif yang dimiliki PSM. Menurut dia, kemenangan di kandang lawan dapat menambah motivasi para pemain Juku Eja untuk kembali meraih hasil maksimal.

“Mereka baru saja meraih kemenangan dan mendapatkan hasil positif saat bermain di kandang lawan. Saya yakin, situasi itu membuat mereka sangat bahagia dan memiliki motivasi tinggi,” tuturnya.

Di sisi lain, Persebaya juga menghadapi tantangan dari segi waktu persiapan. Setelah bermain melawan PSS Sleman, Green Force tidak memiliki banyak waktu untuk memulihkan kondisi pemain sekaligus mematangkan strategi sebelum menghadapi PSM.

Situasi tersebut membuat pemulihan fisik, kedisiplinan menjalankan program latihan, dan konsentrasi menjadi aspek penting bagi Persebaya. Tim harus memanfaatkan waktu yang tersedia agar bisa tampil maksimal di Parepare.