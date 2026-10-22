PSM Makassar Bangkit, Persebaya Berusaha Pertahankan Rekor Belum Terkalahkan

jatim.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar dan Persebaya Surabaya membawa modal berbeda saat bertemu pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Tuan rumah berusaha melanjutkan momentum kebangkitan setelah meraih kemenangan perdana musim ini. Sementara itu, Persebaya datang dengan ambisi mempertahankan catatan belum terkalahkan dalam lima pertandingan awal kompetisi.

PSM baru saja menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri tren empat pertandingan tanpa kemenangan yang membayangi tim berjuluk Juku Eja itu.

Di sisi lain, Persebaya mengoleksi dua kemenangan dan tiga hasil imbang dari lima laga. Namun, hasil seri 2-2 melawan PSS Sleman pada pertandingan terakhir membuat Bajul Ijo gagal mengamankan poin penuh di kandang sendiri.

Pelatih Persebaya menilai hasil pertandingan terakhir membuat PSM memiliki modal psikologis yang lebih baik menjelang duel tersebut.

“Menurut saya, situasi PSM saat ini cukup baik karena mereka berhasil menang dalam pertandingan tandang. Jika dibandingkan, situasi kami tidak begitu baik karena kami hanya meraih hasil imbang di kandang sendiri,” ujar Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dikutip dari laman ileague.id, Kamis (22/10).

Dia menilai permainan Persebaya sebenarnya cukup menjanjikan. Namun, performa tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam hasil yang diraih timnya.

“Jadi, jika membandingkan kedua tim dan hasil pertandingan terakhir PSM Makassar membawa pulang tiga poin dari laga tandang, sementara kami meraih hasil imbang di kandang maka saat ini, menurut saya, situasi PSM Makassar lebih baik daripada kami,” katanya.