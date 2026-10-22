Komdis PSSI Jatuhkan Denda Rp60 Juta ke Persebaya Akibat Petasan Saat Lawan PSS Sleman

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Komite Disiplin (Komdis) PSSI menjatuhkan sanksi denda kepada Persebaya karena petasan saat laga melawan PSS Sleman, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya, Minggu (18/10).

Hasil sidang Komdis tersebut diunggah pada laman resminya pssi.org, tertulis pelanggaran itu dilakukan dalam pertandingan dalam kompetisi BRI Super League.

“Klub Persebaya Surabaya, nama kompetisi BRI Super League 2026-27, pertandingan Persebaya Surabaya vs PSS Sleman, tanggal kejadian 18 Oktober 2026,” tulis keterangan pada web pssi.org, Kamis (22/10).

Komdis PSSI mendengar sebanyak tiga kali petasan dinyalakan dari tribun suporter, ketika memasuki tambahan waktu pada babak kedua pertandingan yang digelar, pukul 15.30 WIB.

“Jenis pelanggaran pada menit ke 90+1 terjadi penyalaan tiga buah petasan dari arah tribun utara yang dilakukan oleh suporter Persebaya Surabaya,” jelasnya.

Akhirnya, Persebaya mendapatkan sanksi dari Komdis PSSI berupa denda sebesar Rp60 juta akibat peristiwa itu. Namun, tidak tertulis batas maksimal untuk pembayarannya.

“Keputusan denda Rp60.000.000,” ujarnya.

Diketahui, laga Persebaya melawan PSS Sleman itu mencatatkan jumlah penonton terbanyak sepanjang kompetisi Super League hingga pekan kelima, yakni 35.108 penonton.