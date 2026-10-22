PSM Bidik Kemenangan Kandang Perdana, Aloisio Soares Ajak Suporter Penuhi Stadion

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Pemain PSM Makassar Aloisio Soares Neto menargetkan kemenangan kandang perdana saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Target tersebut menjadi perhatian Juku Eja setelah gagal meraih poin penuh dalam dua laga kandang sebelumnya. PSM ditahan imbang Arema FC dengan skor 3-3 pada 13 September, kemudian bermain 2-2 melawan Persita Tangerang enam hari berselang.

Aloisio optimistis PSM bisa mengamankan tiga poin setelah tim asuhan Darije Kalezic itu mengakhiri tren negatif empat pertandingan tanpa kemenangan. Pada pekan kelima, PSM sukses menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1.

“Kami siap menghadapi Persebaya dan akan berusaha mendapatkan tiga poin di kandang untuk yang pertama kalinya,” kata pemain asal Brasil tersebut, Rabu (21/10) malam.

Pemain berusia 29 tahun yang mengenakan nomor punggung 2 itu juga berharap suporter PSM memberikan dukungan langsung di stadion. Menurut dia, kehadiran dan semangat suporter dapat menjadi energi tambahan bagi tim saat menghadapi Bajul Ijo.

Aloisio pun mengajak pendukung Juku Eja memenuhi tribun Stadion Gelora BJ Habibie sejak awal pertandingan hingga peluit akhir.