PSM Makassar Waspadai Bola Mati Persebaya, Kalezic Ingatkan Pemain soal Pelanggaran

jatim.jpnn.com, PAREPARE - PSM Makassar mewaspadai ancaman bola mati Persebaya Surabaya menjelang pertemuan kedua tim pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Pelatih PSM Makassar Derije Kalezic menegaskan, timnya telah melakukan persiapan maksimal untuk menghadapi Persebaya yang dinilainya sebagai salah satu tim kuat dan memiliki ambisi menjadi juara.

“Pertandingan nanti, kami akan melawan tim kuat, yang mana tim ini ingin menjadi juara. Sehingga, kami secara persiapan melakukan semuanya secara maksimal untuk pertandingan ini,” ujar Derije Kalezic saat konferensi pers, Rabu (21/10) malam.

Kalezic meminta anak asuhnya tampil disiplin dan tidak memberikan keuntungan cuma-cuma kepada tim tamu. Dia secara khusus mengingatkan pemain agar menghindari pelanggaran yang tidak diperlukan.

Perhatian tersebut tidak terlepas dari catatan PSM yang berada di posisi ketujuh sebagai tim yang paling sering melakukan pelanggaran, dengan total 67 kali dalam lima pertandingan.

Di sisi lain, Persebaya dinilai memiliki kemampuan memanfaatkan situasi bola mati. Karena itu, PSM harus meminimalkan peluang lawan melalui tendangan bebas, sepak pojok, maupun lemparan ke dalam.

“Kami butuh memperhatikan bola mati dari Persebaya Surabaya. Penting bagi pemain untuk tidak melakukan pelanggaran tidak perlu, memberikan tendangan pojok tidak perlu, dan lemparan ke dalam tidak perlu,” tutur Kalezic.

PSM memiliki modal positif menjelang laga tersebut. Pada pekan kelima, Juku Eja berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1.