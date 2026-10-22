Tetap Berlatih di Surabaya, Begini Persiapan PSS Sleman Jelang Lawan Persik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSS Sleman memastikan kesiapan menghadapi Persik Kediri pada pekan keenam BRI Super League 2026/27. Meski baru melewati duel sengit kontra Persebaya Surabaya, tim berjuluk Super Elang Jawa itu optimistis bisa meraih hasil maksimal di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10) pukul 15.30 WIB.

Pelatih Kepala PSS Sleman Pieter Huistra menegaskan kondisi timnya sudah kembali membaik setelah menjalani pertandingan pada Minggu (18/10). PSS pun datang dengan modal positif setelah tidak terkalahkan dalam dua laga terakhir.

Super Elang Jawa sebelumnya menang 3-0 atas PSM Makassar di kandang sendiri. Mereka kemudian bermain imbang 2-2 saat bertandang ke markas Persebaya Surabaya.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi PSS untuk menghadapi Persik yang sedang berupaya bangkit setelah kalah 0-1 dari Persib Bandung pada pekan kelima.

Meski demikian, Pieter tidak memandang Persik sebagai lawan yang mudah ditaklukkan. Dia menilai kekuatan utama Macan Putih terletak pada kolektivitas permainan dan organisasi pertahanan yang solid.

“Kekuatan terbesar Kediri musim ini adalah kerja sama tim mereka. Mereka bermain sebagai satu kesatuan, mengawali kompetisi dengan baik, dan memiliki pertahanan yang solid. Kami harus memastikan organisasi permainan kami juga rapi dan siap menghadapi laga ini,” ujar Pieter Huistra dikutip dari laman ileague.id, Kamis (22/10).

Pelatih asal Belanda itu juga menaruh perhatian pada kesiapan fisik para pemainnya di tengah padatnya jadwal kompetisi.

Setelah menghadapi Persebaya di Surabaya, PSS memilih tetap berada di kota tersebut untuk menjalani latihan dan pemulihan. Pieter menilai keputusan itu membantu menjaga kebugaran pemain sebelum bertandang ke Kediri.