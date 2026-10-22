Jelang Persik Vs PSS, Park Jun-heong Ungkap Kunci Meredam Serangan Super Elang Jawa

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Bek tengah Persik Kediri Park Jun-heong mengusung tekad besar menjelang pertandingan pekan keenam BRI Super League 2026/27. Pemain asal Korea Selatan itu berjanji tampil lebih baik saat Macan Putih menjamu PSS Sleman di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10) sore.

Park masih menyimpan rasa penasaran setelah golnya ke gawang Persib Bandung dianulir wasit pada pertandingan sebelumnya. Meski demikian, dia menegaskan Persik sudah melupakan hasil laga tersebut dan kini berfokus menghadapi PSS Sleman.

"Kemarin kami main sangat bagus lawan Persib Bandung. Seharusnya kami layak menang, atau, setidaknya bisa dapat poin, tetapi kami sudah lupakan itu. Berikutnya kami akan tampil lebih baik lagi menghadapi PSS Sleman. Kalau ada peluang, saya akan cetak gol," kata Park dikutip dari laman ileague.id Kamis (22/10).

Pemain yang pernah memperkuat klub elite Liga Super Malaysia, Johor Darul Ta'zim, itu juga menyebut motivasi para pemain Persik tetap tinggi meski harus menjalani jadwal pertandingan yang padat.

Menurut pemain berusia 33 tahun tersebut, performa tim terus mengalami peningkatan dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Karena itu, Persik siap menghadapi tantangan PSS tanpa menjadikan waktu pemulihan yang terbatas sebagai alasan.

"Motivasi teman-teman sangat bagus untuk pertandingan besok. Tiap pertandingan permainan kami juga terus meningkat. Kami tidak mempermasalahkan jadwal yang padat. Karena semua tim mengalaminya," jelasnya.

Selain bertekad membantu Persik mencetak gol, Park juga siap memperkuat lini pertahanan untuk meredam serangan PSS Sleman. Bek dengan tinggi badan 1,92 meter itu menilai tim tamu memiliki kualitas serangan yang patut diwaspadai.

Park menyebut para pemain Persik telah mempelajari gaya bermain lawan. Dia secara khusus menyoroti penyerang asal Jepang, Hiromu Tanaka, yang dinilainya menjadi salah satu ancaman bagi pertahanan Macan Putih.