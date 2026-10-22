Hanya Punya Tiga Hari Pemulihan, Persik Kediri Tetap Incar Hasil Maksimal Lawan PSS

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri dan PSS Sleman memiliki waktu persiapan yang terbatas menjelang laga pekan keenam BRI Super League 2026/27 di Stadion Brawijaya, Kota Kediri, Kamis (22/10) sore.

Kedua tim hanya memiliki waktu pemulihan fisik sekitar tiga hari setelah melakoni pertandingan pada Minggu (18/10). Persik Kediri sebelumnya bertandang ke markas Persib Bandung, sedangkan PSS Sleman menghadapi Persebaya Surabaya.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai jadwal padat tersebut tidak memberikan keuntungan bagi salah satu tim. Baik Persik sebagai tuan rumah maupun PSS sebagai tim tamu sama-sama harus menghadapi tantangan pemulihan fisik.

"Kedua tim sama-sama baru main hari Minggu. Tapi saya kira semua tim harus siap menjalankan jadwal padat ini. Kami harus tampil maksimal jika ingin menang. Begitu pula PSS Sleman, tetapi kami akan berusaha maksimalkan dukungan penonton untuk meraih hasil terbaik," kata Marcos dikutip dari laman ileague.id, Kamis (22/10).

Pelatih asal Spanyol itu mengungkapkan bahwa timnya berupaya menjaga kebugaran pemain agar tetap siap menghadapi pertandingan berikutnya.

Menurut Marcos, pemulihan fisik menjadi salah satu faktor penting di tengah padatnya jadwal kompetisi. Dia juga menekankan pentingnya menjaga kenyamanan pemain di ruang ganti.

"Dengan kondisi jadwal padat, kami harus pintar melakukan recovery. Kami berusaha menjaga situasi ruang ganti terasa nyaman bagi pemain. Kita utamakan faktor humanisme kepada pemain. Penanganan fisik yang tepat akan membuat performa tim tetap terjaga," jelasnya.

Persiapan serupa juga dilakukan PSS Sleman. Pelatih Pieter Huistra memilih tetap berada di Surabaya untuk mempersiapkan timnya sebelum bertolak menghadapi Persik Kediri.