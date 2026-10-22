Pernah Bawa PSM Makassar Juara, Bernardo Tavares Kini Datang sebagai Lawan

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares akan menghadapi mantan klubnya, PSM Makassar, pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027, Kamis (22/10) sore. Pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, itu memiliki makna tersendiri bagi pelatih asal Portugal tersebut.

Stadion Gelora BJ Habibie pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan sukses Tavares bersama PSM. Dia mengantarkan tim berjuluk Juku Eja tersebut menjuarai Liga Indonesia pada musim 2022/2023.

Kini, Tavares kembali ke Parepare dengan identitas berbeda. Dia datang sebagai juru taktik Persebaya dan untuk pertama kalinya menghadapi PSM sebagai lawan di kandang tim yang pernah dilatihnya itu.

Tavares juga masih mengenal sejumlah pemain yang menjadi bagian dari skuad PSM saat ini. Bahkan, beberapa di antaranya merupakan pemain yang dahulu dia datangkan ketika menangani klub tersebut.

Meski memiliki kedekatan dengan para pemain, Tavares menilai hal itu tidak otomatis memberikan keuntungan bagi Persebaya.

“Ya, saya mengenal beberapa pemain dengan sangat baik, karena sebagian besar dari mereka saya sendiri yang membawa ke klub ini. Namun, mereka pun mengenal saya dengan sangat baik. Jadi, sejujurnya, menurut saya ini bukan sebuah keuntungan,” tutur Tavares.

Menurut dia, PSM saat ini telah mengalami perubahan, mulai dari pelatih, pendekatan permainan, hingga komposisi pemain. Karena itu, Persebaya tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan tentang kondisi tim pada masa lalu.

Tavares juga menyadari besarnya motivasi PSM untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Terlebih, bermain di Parepare bukan perkara mudah bagi tim tamu.