Madura United Pantang Kehilangan Poin saat Jamu Persib, Jose Gomes Bidik Kemenangan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad mengamankan poin saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Duel kedua tim dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Pelatih Madura United Jose Gomes memastikan timnya telah menjalani persiapan dengan baik. Kondisi fisik para pemain dinilai cukup prima untuk menghadapi tantangan Persib sekaligus memburu kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

"Persiapan cukup bagus, karena melihat kondisi fisik pemain istimewa. Besok, kami sudah siap untuk main di kandang kami lagi, bisa hadapi Persib dan dapat tiga poin di sini," ujar Jose Gomes dalam konferensi pers, Rabu (21/10).

Meski optimistis, pelatih asal Portugal itu menyadari Persib bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Tim berjuluk Maung Bandung tersebut merupakan juara bertahan yang memiliki kualitas untuk menyulitkan tuan rumah.

Karena itu, Jose meminta anak asuhnya tetap percaya diri tanpa meremehkan kekuatan lawan. Dia berharap Madura United mampu memaksimalkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih hasil terbaik.

"Mereka tim juara tahun lalu, itu tim bagus. Mereka pasti bisa bikin kami susah di sini juga, tetapi kami percaya diri," jelasnya.

Jose menegaskan Madura United tidak ingin kehilangan poin dalam pertandingan tersebut. Meski kemenangan menjadi sasaran utama, dia tetap membuka kemungkinan mengamankan satu poin apabila timnya gagal meraih hasil maksimal.

"Yang penting kami tidak boleh gagal dapat poin. Kalau tidak bisa ambil tiga, kami ambil satu, tapi fokus utama dapat tiga poin di kandang kami sendiri," pungkasnya. (mcr12/jpnn)