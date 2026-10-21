Persela Tak Gentar Hadapi Persijap dan Madura United di League Cup 2026/2027

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tidak gentar menghadapi Persijap Jepara dan Madura United pada ajang League Cup 2026/2027. Hasil undian menempatkan Laskar Joko Tingkir satu grup dengan dua klub yang berkompetisi di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Bima Sakti menilai hasil undian tersebut menjadi tantangan menarik bagi Persela. Dia optimistis timnya tetap memiliki peluang bersaing untuk memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

"Ya, saya pikir ini bagus, tantangan buat Persela. Satu grup dengan tim dari Liga 1 atau Super League yaitu Madura dan Persijap," kata Bima, Selasa (20/10).

Meski akan menghadapi persaingan ketat, Bima menegaskan Persela tetap fokus menjalani Pegadaian Championship 2026/2027. Namun, timnya juga menaruh perhatian pada League Cup sebagai kesempatan untuk melangkah lebih jauh di turnamen tersebut.

"Yang pasti kami juga fokus di kompetisi Liga 2, tetapi kami juga memprioritaskan untuk bersaing di League Cup," ujarnya.

Menurut Bima, peluang setiap tim tetap terbuka. Persiapan menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan, termasuk saat berjumpa dengan klub-klub yang memiliki pengalaman bermain di kasta tertinggi.

Dia juga menyoroti regulasi penggunaan pemain asing dalam turnamen tersebut. Dengan ketentuan yang mewajibkan setiap tim menggunakan tiga pemain asing, Bima menilai persaingan tetap berlangsung secara adil.

"Semua punya peluang. Yang paling penting kan kita persiapkan tim. Lagipula regulasinya kan mereka juga harus memakai tiga pemain asing, jadi saya pikir fair saja," katanya.