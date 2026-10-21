PSS Sleman Kehilangan Moussa Bagayoko Hadapi Persik, Pieter Huistra Siapkan Alternatif

jatim.jpnn.com, SLEMAN - PSS Sleman dipastikan tidak bisa menurunkan gelandang bertahan Moussa Bagayoko saat menghadapi Persik Kediri pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Pemain asal Mali tersebut masih menjalani pemulihan cedera menjelang pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10).

Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menjelaskan, Moussa mengalami cedera saat menghadapi PSM Makassar pada Minggu (11/10). Dalam pertandingan tersebut, sang gelandang harus ditarik keluar sebelum dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Moussa diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan sekitar tiga hingga empat minggu.

“Dia sempat dibawa ke rumah sakit. Tim medis telah memeriksanya dan mengalami cedera ringan. Kami memperkirakan Moussa absen sekitar tiga atau empat minggu,” ungkap Huistra dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).

Absennya Moussa membuat tim pelatih harus menyiapkan alternatif untuk menjaga keseimbangan permainan di lini tengah. Salah satu pemain yang berpeluang mendapat kesempatan adalah Markus Madjar.

Huistra menilai perkembangan Markus selama beradaptasi dengan permainan PSS menunjukkan hasil positif. Pemain tersebut dinilai mulai memahami tuntutan bermain di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

“Perkembangan Markus Madjar sangat baik. Ia sedang beradaptasi dengan gaya permainan Super League,” jelas pelatih asal Belanda tersebut.

Selain Markus, PSS masih memiliki sejumlah opsi untuk mengisi kebutuhan di lini tengah. Huistra menyebut Kim Jeffrey Kurniawan, Arda Alfareza, Dominikus Dion, Melvyn Lorenzen, dan Dimas Drajad sebagai pemain yang bisa dipertimbangkan.