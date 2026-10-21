PSS Sleman Bertahan di Surabaya, Pieter Huistra Siapkan 23 Pemain Hadapi Persik

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PSS Sleman memilih bertahan di Surabaya setelah menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027, Minggu (18/10). Keputusan tersebut diambil untuk menjaga kebugaran pemain sekaligus memaksimalkan persiapan menghadapi Persik Kediri.

Super Elang Jawa dijadwalkan melakoni laga pekan keenam dengan bertandang ke Stadion Brawijaya, Kediri, Kamis (22/10) sore. Dengan jeda pertandingan yang relatif singkat, tim pelatih memilih menghemat waktu perjalanan agar para pemain mendapat waktu pemulihan yang lebih optimal.

Pelatih kepala PSS Sleman Pieter Huistra menjelaskan, durasi perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya maupun menuju Kediri menjadi salah satu pertimbangan utama. Menurut dia, kembali ke Yogyakarta setelah pertandingan melawan Persebaya justru akan mengurangi waktu persiapan tim.

“Kami memiliki opsi untuk kembali ke Yogyakarta. Namun, perjalanannya memakan waktu lima hingga enam jam. Jika pulang, kami hanya punya waktu satu hari sebelum berangkat lagi menuju Kediri dengan perjalanan empat jam,” jelas Pieter dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).

Selain mengatur perjalanan, PSS juga memantau kondisi fisik pemain setelah pertandingan melawan Persebaya. Huistra menyebut para pemain menyelesaikan laga tersebut tanpa kendala berarti dan siap melanjutkan persiapan untuk menghadapi Persik.

“Saat ini semua pemain menyelesaikan pertandingan dengan baik. Semua tampak bugar dan siap bertanding melawan Persik Kediri,” tuturnya.

Mengenai komposisi skuad, pelatih asal Belanda tersebut membuka kemungkinan mempertahankan daftar pemain yang sama seperti pada pertandingan sebelumnya. Dia menilai belum ada alasan kuat untuk melakukan perubahan besar terhadap kelompok pemain yang dibawa ke Kediri.

“Saat ini, tidak ada alasan untuk melakukan perubahan. Jadi, kami kemungkinan akan memboyong 23 pemain yang sama ke Kediri,” pungkasnya. (mcr12/jpnn)