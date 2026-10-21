Persija Jakarta Ingin Bangkit Lawan Arema FC, Shin Tae-yong Soroti Satu Masalah

jatim.jpnn.com, BEKASI - Persija Jakarta membidik kemenangan saat menjamu Arema FC pada pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) pukul 19.00 WIB. Laga ini menjadi kesempatan bagi Macan Kemayoran untuk bangkit setelah catatan empat kemenangan beruntun mereka terhenti.

Pelatih Persija Shin Tae-yong memastikan timnya telah memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri menghadapi Arema FC. Meski jeda pertandingan relatif singkat, dia menilai persiapan tim berjalan dengan baik.

“Kami sudah beristirahat dengan baik. Kemarin dan hari ini, kami juga melakukan persiapan dengan baik. Jadi, untuk pertandingan melawan Arema, saya rasa persiapan sudah dilakukan dengan baik,” ujar Shin dalam konferensi pers menjelang laga.

Shin juga mengevaluasi penampilan Persija pada pertandingan sebelumnya. Menurut dia, timnya mampu mengendalikan permainan, tetapi belum cukup efektif dalam memanfaatkan peluang. Sebaliknya, lawan bisa memaksimalkan serangan balik untuk menentukan hasil pertandingan.

“Pertandingan terakhir sebenarnya tidak buruk dan kami tampil dominan. Namun, kami tidak beruntung dalam mencetak gol, sementara tim lawan mampu melakukan serangan balik dengan baik. Hal-hal seperti itulah yang sebenarnya menjadi penyebab kekalahan,” katanya.

Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa permainan yang baik harus diikuti kemampuan mencetak gol dan mengamankan kemenangan. Karena itu, Persija perlu meningkatkan efektivitas serangan saat menghadapi Arema.

“Meskipun permainan kami sudah bagus, pada pertandingan berikutnya kami harus mampu menciptakan peluang untuk menang dan tampil lebih baik. Itulah yang menjadi pemikiran saya dan para pemain saat ini,” tuturnya.

Persija juga perlu mewaspadai motivasi Arema FC yang berusaha bangkit setelah menelan kekalahan pada pertandingan terakhir. Sebelumnya, Singo Edan mencatatkan tiga hasil imbang beruntun sehingga pertandingan di Bekasi diperkirakan berlangsung ketat.