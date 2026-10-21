Marcos Santos Waspadai Dua Kekuatan Persija, Ini Persiapan Arema FC

jatim.jpnn.com, MALANG - Pelatih Arema FC Marcos Santos menyoroti kecepatan transisi dan kekuatan pressing Persija Jakarta menjelang duel pekan keenam BRI Super League 2026/2027. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Menurut Marcos Santos, Persija memiliki organisasi permainan yang rapi di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Kondisi tersebut membuat Arema harus mempersiapkan strategi yang tepat untuk meredam permainan tuan rumah.

“Kami tahu tim Persija punya transisi yang sangat bagus. Punya pressing yang sangat kuat setelah kehilangan bola, dan tim yang disusun sangat rapi serta siap. Kami bekerja dengan baik, Arema punya model permainan sendiri dan akan mengikuti rencana permainan,” ujar Marcos dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).

Marcos menilai kemampuan pemain menjalankan instruksi yang telah disiapkan dalam sesi latihan akan menjadi faktor penting dalam pertandingan tersebut. Dia optimistis Arema bisa memberikan perlawanan jika rencana permainan berjalan sesuai harapan.

“Kalai kami berhasil mengeksekusi apa yang dilatih, saya pikir kami punya peluang besar untuk bersaing ketat di laga ini,” kata pelatih asal Brasil itu.

Selain mengantisipasi aspek taktik, Marcos juga menyadari tantangan bermain di kandang Persija. Dukungan suporter tuan rumah berpotensi menambah tekanan bagi Arema dalam pertandingan yang mempertemukan dua tim besar di kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia tersebut.

Meski demikian, Marcos menegaskan kepercayaannya terhadap kemampuan para pemain Arema untuk menghadapi situasi sulit.

“Ini pertandingan sulit, tetapi saya percaya pada tim,” ucapnya.