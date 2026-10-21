Jamu Persib, Achsanul Qosasi Ajak Suporter Madura United Pakai Sarung dan Kopiah

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Presiden Madura United Achsanul Qosasi mengajak suporter Laskar Sape Kerrab mengenakan atribut santri saat mendukung tim kesayangan menghadapi Persib Bandung. Ajakan tersebut disampaikan menjelang pertandingan pekan keenam BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Kamis (22/10) malam.

Pertandingan tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Achsanul pun mengusulkan agar suporter memadukan jersey Madura United dengan atribut khas santri, seperti sarung dan kopiah.

Manajemen Madura United juga menyiapkan hadiah bagi suporter terpilih yang mengenakan atribut tersebut. Hadiahnya berupa dua tas, dua kaus, dua topi, dan dua syal.

Selain mengajak suporter merayakan Hari Santri Nasional, Achsanul mengingatkan pentingnya menjaga prinsip Madruji, singkatan dari Madura Rukun dan Terpuji, ketika menyambut kedatangan Persib Bandung beserta suporternya.

“Kita akan kedatangan suporter Persib Bandung, sebuah klub dengan suporter terbesar. Jadi, tentunya saya berharap kepada suporter Madura United tetaplah Madruji, karena memang Madura itu rukun, aman, dan terpuji, dan harus melayani mereka dengan baik,” ucap Achsanul, Selasa (20/10).

Presiden klub asal Sumenep itu juga mengingatkan pencapaian suporter Madura United yang pernah meraih predikat suporter terbaik nasional pada BRI Liga 1 2023/2024. Menurut dia, prestasi tersebut perlu dijaga melalui sikap positif dan hubungan baik antarsuporter.

“Madura pernah meraih suporter terbaik nasional. Itu harus dijaga. Semoga kita tetap selalu bisa bersilaturahmi antarsuporter,” ucapnya. (mcr12/jpnn)