Kabar Buruk! Ezra Walian Dipastikan Absen hingga Akhir Musim di Persik Kediri

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Persik Kediri dipastikan tidak bisa diperkuat Ezra Walian hingga akhir musim BRI Super League 2026/2027. Kapten Macan Putih tersebut harus menepi setelah mengalami cedera lutut dan menjalani operasi di Belanda.

Cedera itu dialami Ezra saat Persik Kediri menjalani uji coba pramusim melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC di Lapangan Bang Mardji, Kabupaten Nganjuk, pada 22 Agustus lalu.

Sejak pertandingan tersebut, winger naturalisasi itu tidak terlihat mengikuti sesi latihan rutin Persik. Dia juga absen ketika Macan Putih menghadapi Madura United pada pekan keempat kompetisi.

Pelatih Persik Kediri Marcos Reina sempat mengungkapkan bahwa Ezra berada di Belanda untuk menjalani operasi lutut. Dia berharap pemain andalannya itu segera pulih dan kembali bergabung dengan tim.

“Ada beberapa pemain yang cedera, ada yang sudah pulih dan bisa dimainkan, tetapi soal Ezra Walian. Sekarang dia ada di Belanda untuk operasi lutut. Kami doakan dia segera sembuh dan bergabung dengan tim,” kata Marcos Reina seusai pertandingan melawan Madura United.

Namun, saat Persik bertandang ke markas Persib Bandung pada pekan kelima di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Marcos memastikan Ezra tidak akan bermain lagi pada musim ini.

Menurut pelatih asal Spanyol tersebut, Ezra telah menjalani operasi. Meski demikian, sang pemain masih membutuhkan waktu pemulihan yang panjang sebelum bisa kembali merumput.

“Saya informasikan Persik tak diperkuat Ezra Walian musim ini. Dia telah sukses menjalani operasi lutut, tetapi dia butuh waktu lama untuk benar-benar pulih kembali. Kami kehilangan salah satu pemain terbaik. Semoga semua berjalan baik untuk Ezra Walian,” tuturnya.