Marcos Santos Ungkap Fokus Utama Arema FC Jelang Duel Kontra Persija

jatim.jpnn.com, BEKASI - Arema FC tidak memiliki banyak waktu untuk meratapi kekalahan pertama di BRI Super League 2026/2027. Setelah takluk 1-3 dari Garudayaksa FC, Singo Edan langsung bersiap menghadapi Persija Jakarta pada pekan keenam di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10) malam.

Dengan waktu persiapan yang terbatas, pelatih Arema FC Marcos Santos memilih memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan mental pemain sebelum menghadapi Macan Kemayoran.

“Persiapan bagus, tidak punya banyak waktu. Kami lebih mengontrol masalah kelelahan fisik pemain dan mental,” kata Marcos Santos dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).

Dia mengakui Arema FC tidak tampil maksimal saat menghadapi Garudayaksa FC. Meski demikian, pelatih asal Brasil itu tetap percaya para pemainnya mampu bangkit dalam pertandingan melawan Persija.

“Kami tahu kami tidak bermain bagus melawan Garudayaksa dan menelan kekalahan pertama di kompetisi. Akan tetapi, saya percaya pada tim dan para atlet saya untuk bangkit di laga besar ini,” ujarnya.

Arema FC menghadapi Persija yang juga berusaha kembali ke jalur kemenangan. Tim ibu kota tersebut sebelumnya kalah 2-3 dari Persita Tangerang setelah mengawali kompetisi dengan empat kemenangan beruntun.

Di sisi lain, Arema memiliki catatan positif dalam beberapa lawatan terakhir ke markas Persija. Singo Edan disebut tidak terkalahkan dalam tiga kunjungan terakhir, termasuk meraih kemenangan 3-1 dan 2-0 pada dua pertemuan sebelumnya.

Namun, Marcos Santos menegaskan catatan statistik masa lalu tidak menjamin hasil serupa pada pertandingan kali ini. Menurut dia, Arema harus tampil fokus dan terorganisasi untuk menghadapi Persija.