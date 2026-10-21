Postur di Atas 1,90 Meter, Marcelo Djalo dan Park Jun-heong Bikin Lawan Kesulitan

jatim.jpnn.com, KEDIRI - Pertahanan Persik Kediri menjadi salah satu kekuatan utama Macan Putih pada BRI Super League 2026/27. Hingga pekan kelima, Persik baru kebobolan tiga gol, menjadikannya tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit sementara.

Kokohnya lini belakang Persik tidak lepas dari kontribusi dua bek tengah, Marcelo Djalo dan Park Jun-heong. Dengan postur tubuh lebih dari 1,90 meter, keduanya menjadi tembok pertahanan yang sulit ditembus, terutama saat menghadapi serangan melalui bola-bola udara.

Marcelo Djalo merupakan pemain kelahiran Barcelona yang pernah memperkuat tim nasional Guinea-Bissau. Sementara itu, Park Jun-heong berasal dari Korea Selatan.

Meski memiliki latar belakang berbeda dan sama-sama baru bergabung dengan Persik Kediri, keduanya mampu membangun chemistry dengan cepat. Kematangan usia dan pengalaman bermain dinilai menjadi faktor yang membantu proses adaptasi mereka.

Kedua bek tersebut juga memiliki pengalaman berkiprah di kompetisi Thailand. Sebelum bergabung dengan Persik, Marcelo Djalo memperkuat Buriram United dan Uthai Thani dalam dua musim terakhir.

Sementara itu, Park Jun-heong pernah membela Johor Darul Ta'zim dan Ratchaburi FC. Pengalaman bermain di berbagai klub tersebut menjadi modal bagi keduanya untuk tampil solid bersama Macan Putih.

Pelatih Persik Kediri, Marcos Reina, mengapresiasi kontribusi kedua pemain tersebut. Menurut dia, pengalaman dan ketenangan Marcelo Djalo serta Park Jun-heong turut memberikan rasa aman bagi lini pertahanan dan penjaga gawang.

“Kami senang punya dua bek tengah tangguh. Marcelo Djalo dan Park Jun-heong pemain berpengalaman. Ketenangan mereka membuat lini belakang dan kiper merasa aman. Sementara pemain lain juga sangat membantu ketika pertahanan kami ditekan lawan,” kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).