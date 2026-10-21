Persebaya Gagal Menang di GBT, Ricky Pratama Ungkap Masalah yang Harus Dibenahi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026), Green Force harus puas bermain imbang 2-2.

Hasil tersebut menyisakan kekecewaan bagi gelandang serang Persebaya Ricky Pratama. Dia menilai timnya perlu memperbaiki konsentrasi dan menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan untuk mencetak gol.

Dalam pertandingan tersebut, Persebaya harus bekerja keras setelah dua kali tertinggal dari PSS. Miguel Pereira menjadi penyelamat tuan rumah lewat dua gol yang dicetak pada menit ke-36 dan masa injury time babak kedua.

Meski berhasil bangkit dan mengamankan satu poin, hasil itu belum memenuhi target Persebaya yang membidik kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri.

“Tentu kami sangat kecewa dengan hasil pertandingan melawan PSS Sleman. Kami menargetkan tiga poin, tetapi hasil akhirnya tidak sesuai dengan harapan,” ujar Ricky dikutip dari laman ileague.id, Rabu (21/10).

Pemain berusia 23 tahun tersebut menilai Persebaya sebenarnya memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik. Namun, upaya membangun serangan dan mengejar kemenangan belum berjalan sesuai harapan.

Dua gol yang bersarang di gawang Green Force menjadi catatan penting untuk dievaluasi. Menurut Ricky, menjaga fokus sepanjang pertandingan merupakan hal mendasar yang harus dilakukan seluruh pemain.

“Pelajaran penting yang harus kami ambil adalah menjaga fokus sepanjang pertandingan dan menghindari kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Sekecil apa pun kehilangan konsentrasi, lawan bisa memanfaatkannya untuk mencetak gol,” tuturnya.