Unesa Juara Sektor Putra, UM Kampiun Putri di Campus League Futsal 2026

jatim.jpnn.com - Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sukses menjuarai Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya sektor putra. Unesa mengalahkan Universitas Negeri Malang (UM) dengan skor 2-0 pada partai final di GOR Pertamina ITS, Selasa (20/10).

Dua gol kemenangan UNESA dicetak Ramzi Faiz Setiawan pada menit kedelapan dan Ahmad Arifianto semenit berselang. Keunggulan dua gol itu mampu dipertahankan hingga pertandingan berakhir, meski UM terus berusaha menekan pada babak kedua.

Sementara itu, Universitas Dr Soetomo (Unitomo) mengamankan peringkat ketiga sektor putra setelah menundukkan Universitas Surabaya (Ubaya) dengan skor 3-1. Di sektor putri, UM keluar sebagai juara, sedangkan Unesa menempati posisi runner-up.

Baca Juga: UM dan UNESA Melaju ke Final Campus League 2026 Futsal Surabaya

Campus League 2026 Futsal Regional Surabaya juga memberikan penghargaan individu kepada para pencetak gol terbanyak. Andini Angelina Putri dari Unesa menjadi top scorer sektor putri dengan koleksi 14 gol.

Pada sektor putra, Ahmad Ruziq Ababilah dari UM dan Viqo Rizkillahi Ramadhan dari Universitas Dinamika Surabaya sama-sama mengoleksi tujuh gol. Keduanya berhak membawa pulang trofi sepatu emas.

CEO Campus League Ryan Gozali menilai penyelenggaraan seri pembuka futsal tersebut berlangsung meriah. Sejak bergulir pada 13 Oktober 2026, kompetisi ini diikuti 10 tim putra dan empat tim putri dari 11 perguruan tinggi.

Menurut Ryan, perkembangan futsal kampus di Jawa Timur terlihat dari peningkatan kemampuan tim serta keseriusan mereka dalam merekrut pemain.

“Kalau kita kilas balik ke season zero tahun lalu, ada banyak tim futsal Jawa Timur yang berkembang dari aspek kemampuan. Mereka merekrut pemain dengan lebih detail. Seperti yang saya bilang, hal baik itu butuh waktu dan proses. Saya percaya, kampus-kampus akan terus berbenah dalam merekrut student-athlete yang lebih baik dan menciptakan iklim yang makin kompetitif,” ujar Ryan.