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Persebaya Ditahan PSS 2-2, Bernardo Tavares Soroti Dua Kesalahan Fatal

Selasa, 20 Oktober 2026 – 21:40 WIB
Persebaya Ditahan PSS 2-2, Bernardo Tavares Soroti Dua Kesalahan Fatal - JPNN.com Jatim
Bernardo Tavares mengevaluasi dua kesalahan pertahanan Persebaya saat ditahan PSS Sleman 2-2 sebelum menghadapi PSM Makassar.

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menyoroti dua kesalahan pertahanan yang berujung gol saat timnya bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10).

Meski kecewa dengan hasil pertandingan, pelatih asal Portugal itu menilai sikap para pemain Persebaya sudah menunjukkan hal positif. Namun, kesalahan dalam mengantisipasi situasi bola mati dan menjaga jarak antarlini membuat lawan mampu mencetak dua gol.

“Saya melihat hal-hal positif dalam sikap para pemain, tetapi terkadang kami melakukan satu atau dua kesalahan yang berujung pada gol lawan,” ujar Tavares dikutip dari laman ileague.id, Selasa (20/10).

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Dia menjelaskan gol pertama PSS berawal dari situasi pelanggaran. Sementara itu, gol berikutnya tercipta karena Persebaya memberikan terlalu banyak ruang di antara lini permainan.

“Kesalahan pertama terjadi saat situasi yang berawal dari pelanggaran dan kesalahan kedua adalah kami membiarkan terlalu banyak ruang di antara lini,” katanya.

Menurut Tavares, ruang yang terbuka membuat pemain PSS leluasa melepaskan tembakan. Dua peluang tersebut kemudian berbuah dua gol yang menggagalkan upaya Persebaya meraih kemenangan.

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“Lawan leluasa untuk melepaskan tembakan. Hanya itu dua detail kecil, dua tembakan dari lawan, dan dua gol. Menurut pandangan saya, itulah jalannya pertandingan ini,” imbuhnya.

Bernardo menilai keseimbangan pertahanan Persebaya sebenarnya cukup baik jika dua gol lawan dikesampingkan. Kendati demikian, dia mengakui timnya masih perlu memperbaiki sejumlah detail dalam bertahan maupun ketika menguasai bola.

Bernardo Tavares mengevaluasi dua kesalahan pertahanan Persebaya saat ditahan PSS Sleman 2-2 sebelum menghadapi PSM Makassar.
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TAGS   Persebaya Bernardo Tavares kesalahan fatal persebaya BRI Super League Liga 1 Indonesia berita liga 1

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