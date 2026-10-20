PSM Makassar Bangkit, Rizky Eka Optimistis Hadapi Persebaya Surabaya

jatim.jpnn.com, PAREPARE - Pemain sayap PSM Makassar Muh Rizky Eka Pratama optimistis menatap pertandingan melawan Persebaya Surabaya pada pekan keenam BRI Super League 2026/27. Duel tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Kamis (22/10) sore.

Optimisme Rizky Eka muncul setelah Juku Eja mengakhiri tren negatif empat pertandingan tanpa kemenangan. Sebelumnya, PSM hanya meraih hasil imbang melawan Arema FC dan Persita Tangerang, serta menelan kekalahan dari Persib Bandung dan PSS Sleman.

Kebangkitan PSM dimulai ketika berhasil mengalahkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Jumat (16/10).

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Rizky Eka turut berkontribusi dalam kemenangan tersebut. Pemain bernomor punggung 24 itu tampil hingga menit ke-86 sebelum digantikan Rasyid Assahid Bakri oleh pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic.

Kemenangan atas PSIM menjadi modal penting bagi PSM untuk menghadapi Persebaya. Rizky Eka berharap timnya mampu mempertahankan momentum melalui kerja keras dan kontribusi maksimal seluruh pemain.

"Menatap jadwal pertandingan selanjutnya, kami optimistis tim dapat mempertahankan tren positif apabila seluruh pemain kembali memberikan kemampuan maksimal di atas lapangan. Berbekal momentum ini, kami yakin akan tampil dengan tingkat kepercayaan diri yang jauh lebih tinggi pada laga-laga di masa mendatang," ujar Rizky dikutip dari laman ileague.id, Selasa (20/10).

Di sisi lain, Persebaya Surabaya datang dengan hasil kurang memuaskan pada pekan kelima. Tim asuhan Bernardo Tavares harus puas bermain imbang 2-2 melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Minggu (18/10). (mcr12/jpnn)