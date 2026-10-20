Madura United Belum Kalah di Kandang, tetapi Persib Punya Catatan yang Mengkhawatirkan

jatim.jpnn.com, PAMEKASAN - Madura United FC bertekad mempertahankan rekor tak terkalahkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, saat menjamu Persib Bandung pada pekan keenam BRI Super League 2026/27, Kamis (22/10) malam.

Hingga pekan kelima, Laskar Sape Kerrab belum menelan kekalahan dalam tiga pertandingan kandang. Mereka mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang di hadapan pendukung sendiri.

Dua kemenangan tersebut diraih saat mengalahkan Persijap Jepara dengan skor 2-0 dan PSIM Yogyakarta 2-1. Sementara itu, satu hasil imbang didapat ketika Madura United ditahan Bhayangkara Presisi Lampung FC dengan skor 3-3.

Kapten Madura United, Luis Marselo Morais dos Reis atau yang akrab disapa Lulinha, menegaskan pentingnya menjaga tren positif tersebut. Dia meminta rekan-rekannya mempertahankan mentalitas yang sama ketika menghadapi Persib.

"Fakta bahwa kami belum pernah kalah di kandang juga sangat berarti. Menjaga rekor tersebut tetap utuh adalah kuncinya. Kami harus mempertahankan pola pikir ini karena kompetisi baru saja dimulai dan perjalanan masih panjang,” kata Lulinha dikutip dari laman ileague.id, Selasa (20/10).

Walakim, misi Madura United tidak akan mudah. Persib menjadi lawan yang sulit ditaklukkan Laskar Sape Kerrab dalam beberapa musim terakhir, termasuk ketika bermain di kandang sendiri.

Pada musim 2025/2026, Madura United bahkan menelan kekalahan dari Persib dalam dua pertemuan di kompetisi tersebut.

Kemenangan kandang terakhir Madura United atas Maung Bandung terjadi pada musim 2019. Ketika itu, Madura United menang 2-1 pada 5 Oktober 2019. Alberto Goncalves menjadi penentu kemenangan melalui tendangan penalti pada menit ke-64.