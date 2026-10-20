Ernando Ari Kecewa Persebaya Gagal Menang, Ini Pesannya untuk Bonek dan Bonita

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) malam, Green Force harus puas bermain imbang 2-2.

Dua gol sundulan Miguel Pereira, masing-masing pada menit ke-36 dan 90+1, menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Namun, hasil tersebut belum sepenuhnya menghapus kekecewaan para pemain, termasuk penjaga gawang Ernando Ari.

Ernando mengungkapkan para pemain sebenarnya bertekad mempersembahkan tiga poin bagi Bonek dan Bonita yang hadir langsung memberikan dukungan di stadion.

Namun, Persebaya harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan setelah dua kali kebobolan. Gol pada masa tambahan waktu akhirnya memastikan tim asal Kota Pahlawan itu membawa pulang satu poin.

“Kami sebenarnya sangat layak untuk mendapatkan tiga poin dan terima kasih untuk Bonek dan Bonita atas kehadirannya. Kalian sangat luar biasa dan membantu kami, mendorong terus semangat untuk tidak pernah lelah mengejar ketertinggalan,” ujar Ernando dikutip dari laman ileague.id, Selasa (20/10).

Kiper asal Semarang itu mengakui para pemain kecewa karena belum mampu memenuhi harapan suporter untuk meraih kemenangan di kandang sendiri.

“Teman-teman juga merasa kecewa karena tidak bisa memberikan apa yang diharapkan Bonek dan Bonita, kemenangan di partai home ini. Kita akan balas nantinya di pertandingan selanjutnya,” katanya.

Meski gagal meraih kemenangan, hasil imbang tersebut membuat Persebaya mempertahankan catatan belum terkalahkan dalam lima pertandingan awal Super League 2026/2027.