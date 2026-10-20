Gunung Semeru Erupsi Lagi, Warga Dilarang Beraktivitas di Radius 5 Kilometer

jatim.jpnn.com, MALANG - Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Selasa (20/10). Kolom abu vulkanik teramati membumbung sekitar 200 meter di atas puncak atau mencapai ketinggian sekitar 3.876 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Lana Saria mengatakan erupsi tersebut teramati pada pukul 06.12 WIB berdasarkan laporan Pos Pengamatan Gunungapi Semeru dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG).

Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya.

Berdasarkan rekaman seismogram, amplitudo maksimum gempa erupsi mencapai 19 milimeter dengan durasi sekitar dua menit satu detik.

Hingga saat ini, status aktivitas Gunung Semeru masih berada pada Level III atau Siaga. Badan Geologi juga memperketat rekomendasi keselamatan untuk mengantisipasi ancaman lontaran material pijar, awan panas guguran, dan aliran lahar.

Lana meminta masyarakat tidak melakukan aktivitas apa pun di sektor tenggara, sepanjang Besuk Kobokan, hingga jarak 13 kilometer dari puncak atau pusat erupsi.

Di luar zona tersebut, masyarakat juga dilarang beraktivitas dalam jarak 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Area itu berpotensi terdampak perluasan awan panas dan aliran lahar hingga 17 kilometer dari puncak.

"Tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi). Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak," ujar Lana Saria saat dikonfirmasi.