Cetak Gol ke Gawang Persebaya, Melvyn Lorenzen Ungkap Perasaan Campur Aduk

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Melvyn Lorenzen tampil impresif saat PSS Sleman bermain imbang 2-2 melawan Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore. Penampilan apik winger Super Elang Jawa itu turut menunjukkan hasil kerja kerasnya selama jeda internasional FIFA Matchday.

Lorenzen menjadi salah satu pemain yang merepotkan pertahanan Persebaya. Selain mencetak gol ke gawang Ernando Ari, pemain tersebut beberapa kali menunjukkan kelincahan yang membuat barisan belakang Bajol Ijo harus bekerja keras mengantisipasi pergerakannya.

Namun, kontribusi tersebut belum cukup untuk membawa PSS pulang dengan tiga poin. Tim tamu yang sempat unggul 2-1 hingga menit-menit akhir harus puas berbagi angka setelah Persebaya mencetak gol penyeimbang.

Lorenzen mengakui hasil tersebut terasa mengecewakan. Menurut dia, hasil imbang mungkin bisa diterima sebelum pertandingan dimulai, tetapi situasinya berbeda setelah PSS memiliki peluang besar untuk meraih kemenangan.

“Saya baru saja berbicara dengan pelatih. Ini adalah pengalaman yang pahit-manis (bittersweet). Sebelum pertandingan, Anda mungkin akan menerima hasil satu poin dan merasa senang dengan hal itu. Namun, dengan jalannya pertandingan tadi, di mana kami unggul 2-1 sampai menit-menit terakhir, rasanya seperti sebuah kekalahan,” ujarnya.

Meski kecewa, Lorenzen tetap mengapresiasi perjuangan rekan-rekan setimnya. Dia juga mengakui Persebaya tampil baik, terutama pada awal pertandingan dengan intensitas permainan yang tinggi.

Menurut dia, PSS membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan sebelum akhirnya mampu memberikan perlawanan dan menciptakan situasi yang menguntungkan.

“Kami kehilangan dua poin, tetapi saya rasa kami melakukan banyak hal baik hari ini. Persebaya bermain sangat baik. Mereka memulai pertandingan dengan bagus, intensitasnya tinggi, seperti yang dikatakan pelatih. Kami butuh waktu untuk menemukan ritme permainan kami. Pada akhirnya, kami bisa tetap senang dengan satu poin ini. Sekarang kami harus menatap ke depan,” ucap Lorenzen.