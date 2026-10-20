Persik Bikin Persib Kesulitan, Marcos Reina Soroti Gol Dianulir dan Bola Membentur Tiang

jatim.jpnn.com, BANDUNG - Persik Kediri harus mengakui keunggulan Persib Bandung dengan skor 0-1 pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Minggu (18/10) malam. Meski gagal membawa pulang poin, pelatih Marcos Reina tetap bangga dengan penampilan anak asuhnya.

Pelatih asal Spanyol itu menilai Persik telah memberikan perlawanan maksimal dan mampu menyulitkan tuan rumah sepanjang pertandingan. Menurut dia, Macan Putih tidak seharusnya pulang dengan hasil minor jika melihat perjuangan para pemain di lapangan.

Gol tunggal Persib yang dicetak Julio Cesar melalui sundulan pada menit ke-78 menjadi pembeda dalam pertandingan tersebut. Gol itu sekaligus menggagalkan upaya Persik mencuri poin di kandang Maung Bandung.

"Ya, pertama, saya sangat bangga dengan para pemain dan tim Persik Kediri. Karena mereka bermain luar biasa di Bandung. Kami tetap bangga, meski kalah. Saya akui tidak mudah untuk melawan tim sekelas Persib Bandung dengan cara yang kita lakukan," kata Marcos Reina dikutip dari laman ileague.id, Selasa (20/10).

Pelatih berusia 42 tahun itu juga memberikan apresiasi kepada Julio Cesar yang mampu memanfaatkan peluang untuk mencetak gol kemenangan Persib. Dia mengakui kualitas pemain tersebut menjadi salah satu faktor penentu hasil pertandingan.

"Dia lolos dari pengamatan kami. Julio Cesar punya kualitas dan selamat untuk dia dan Persib Bandung. Ini sebuah pertandingan sulit. Karena kami melawan tim hebat dengan kualitas pemain terbaik," ucapnya.

Marcos juga menyoroti mentalitas para pemain Persik yang tetap menunjukkan semangat pantang menyerah meski tertinggal. Dia menilai anak asuhnya mampu menjaga intensitas permainan dan terus menekan untuk mencari gol penyeimbang.

"Saya katakan ini pertandingan berat bagi para pemain. Tapi mereka menunjukkan mental dan spirit pantang menyerah melawan tim juara. Saya senang pemain terus menekan ketika ketinggalan gol," ujarnya.